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Киев перебрасывает к Донбассу три наиболее боеготовые бригады. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

— Командование ВСУ планирует в ближайшее время перебросить в зону конфликта на восток страны еще три бригады — 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую бригады, считающиеся на сегодняшний день наиболее боеготовыми в украинской армии и способными провести наступательные действия, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что руководство «Украинской железной дороги», согласно распоряжению украинских властей, должно с 3 по 10 февраля подать составы для переброски войск на станции Белая Церковь, Коломыя и Львов. Бригады полностью укомплектованы снаряжением, оружием и прошли боевое слаживание, резюмировал представитель ДНР.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.