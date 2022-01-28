В Госдуме считают, что IT-специалисты должны принять участие в доработке законопроекта о ДЭГ

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет особенно востребовано молодым поколением. Для доработки соответствующего законопроекта должны быть привлечены представители широкого круга специалистов прежде, чем его одобрят во втором чтении. Об этом в пятницу, 28 января, заявил вице-спикер Госдумы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

— Законопроект пока сырой, это правда. Вместе с экспертами и разработчиками мы готовим целый ряд поправок. Даже инструкцию по работе электрического чайника пишут технические специалисты, а нормы о ДЭГ тем более должны изучить и одобрить эксперты в области IT-технологий. Мы настаиваем, чтобы именно такие люди до второго чтения приняли участие в обсуждении законопроекта, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что нужно минимум за год до начала выборов закрепить положения закона о ДЭГ, чтобы они были известны заранее. В случае сбоев или хакерских атак они должны фиксироваться отдельно, а гражданин должен иметь возможность проголосовать обычным способом.

— Также мы будем настаивать на применении единой электронной системы без возможности переголосования, которое усложняет процесс контроля за выборами и делает процедуру менее прозрачной. Одним хайпом на критике ДЭГ ситуацию не исправить, — рассказал Даванков.

Он призвал депутатов не бойкотировать законопроект и не голосовать против, так как он все равно будет принят, но у несогласных не будет возможности вносить в него изменения. Необходимо взять ДЭГ под свой контроль и внести необходимые обществу поправки в законопроект.

— Мы много общаемся с нашими сторонниками, а это в основном молодые горожане, и понимаем, чем они живут. Это люди, уже привыкшие к пользованию мобильным банком, госуслугами и электронными книгами. О них в первую очередь мы и думаем. Дистанционный формат точно сделает для них голосование более удобным, — сообщил депутат.

Также пандемия коронавируса влияет на важность ДЭГ. Намного безопаснее для всех людей голосовать из дома.

Электронное голосование рассчитано на молодежь, которая «не ходит на выборы». Потому что она все чаще пользуется электронными услугами, даже при покупке продуктов. Поэтому дистанционный формат для проведения выборов совершенно естественен, резюмировал Даванков.

До этого заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что расходы на подготовку и проведение президентских выборов в России в 2024 году составят свыше 33 миллиардов рублей. Он отметил, что данные денежные средства заложены в бюджет страны на 2023 год.