Столичная Госинспекция отчиталась о действиях на юго-востоке Москвы за 2021 год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За прошедший 2021 год юго-восток Москвы был очищен от 88,3 тысячи квадратных метров самостроя. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, всего было снесено 119 незаконных объектов. Всего с начала 2021 года Госинспекция по недвижимости провела 7820 рейдов на юго-востоке Москвы и выявила всего 148 нарушений. Овчинский подчеркнул, что это на три процента меньше, чем годом ранее.

— За прошлый год были приняты меры и ликвидировано 88,3 тысячи квадратных метров самостроя — 119 незаконных объектов, — добавил он.

Кроме того, за 2021 год в рамках проекта «Свободный доступ» через соцсети инспекторам ЮВАО поступило семь заявлений москвичей: их волновали вопросы законности установки шлагбаумов, полусфер и ограждений, препятствующих проезду на дворовые территории, ограничения пешеходных проходов на местах общего пользования, установка цепочек между машино-местами на территории дворов и прочее.

Также было пресечено 29 случаев захвата земли под автостоянки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в 2021 году было ликвидировано более 120 объектов самостроя в Северном административном округе (САО) Москвы. Как сообщили в ведомстве, всего за 2021 год в САО было проведено 5277 контрольно-инспекционных мероприятий, из них 1566 — в отношении земельных участков и 3711 — касательно объектов нежилого фонда.