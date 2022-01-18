Более 120 объектов самостроя ликвидировали за 2021 год на севере Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В прошедшем 2021 году было ликвидировано более 120 объектов самостроя в Северном административном округе (САО) Москвы. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Как сообщили в ведомстве, всего за 2021 год в САО было проведено 5277 контрольно-инспекционных мероприятий, из них 1566 — в отношении земельных участков и 3711 — по объектам нежилого фонда.

— Более 125 самостроев общей площадью 28 738 квадратных метров уже демонтированы. Отмечу, что количество незаконных строений уменьшилось на восемь процентов по сравнению с 2020 годом. Этого удалось добиться благодаря профилактике: на постоянной основе ведомство проводит информационно-разъяснительную работу, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Отмечается, что на севере столицы также было ликвидировано 19 незаконных платных автостоянок и пресечено 9 нарушений при размещении летних кафе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Госинспекция по недвижимости города Москвы

В сентябре сообщалось, что более 3,5 тысячи раз за месяц москвичи проверили законность построек на определенных участках. В этом им помог Telegram-бот «Самострой.net», который практически моментально выдает необходимую информацию о столичных участках и местах, находящихся в собственности города за его пределами. Для использования бота необходимо установить мессенджер Telegram, а потом ввести кадастровый номер участка во время использования сервиса. Спустя минуту бот расскажет, есть ли самострой на данном участке или нет.