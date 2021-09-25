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Более 3,5 тысячи обращений за месяц проверил Telegram-бот «Самострой.net»

Михаил Алимов

Город
Более 3,5 тысячи обращений за месяц проверил Telegram-бот «Самострой.net»
Фото: Pixabay

Более 3,5 тысячи раз за месяц москвичи проверили законность построек на определенных участках. В этом им помог Telegram-бот «Самострой.net», который практически моментально выдает необходимую информацию о столичных участках и тех, которые находятся в собственности города за его пределами.

— С начала запуска сервиса чуть более чем за месяц к нему обратились свыше 3,5 тысячи раз. Из них 215 запросов получили подтверждение о наличии объектов самостроя на земельных участках. Полученные сведения о нарушениях особенно актуальны при покупке или аренде объектов недвижимости, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для использования бота необходимо установить мессенджер Telegram. А потом ввести кадастровый номер участка во время использования сервиса. Спустя минуту бот расскажет, есть самострой на данном участке или нет.

— У чат-бота есть ряд своих преимуществ: простота использования, скорость реагирования и работа в круглосуточном режиме. В нашем случае цифровой ассистент оперативно обрабатывает стандартные запросы о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве, — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Если информация по участку отсутствует, следует обратиться напрямую в Госинспекцию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Овчинский рассказал, что Госинспекция по недвижимости Москвы одной из первых в России стала применять самые передовые технологии для выявления самостроев. Руководитель ведомства в интервью «ВМ» ответил на насущные вопросы о самостроях в столице.

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