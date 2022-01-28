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Стилиста Зверева оштрафовали за поздно сданные отчеты о выборах

Иван Юминов

Происшествия
Стилиста Зверева оштрафовали за поздно сданные отчеты о выборах
Фото: Пресс-служба Тверского суда

Судья мирового участка Тверского района Москвы оштрафовал стилиста и шоумена Сергея Зверева за поздно сданные отчеты о выборах в Госдуму. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 28 января.

Зверева признали виновным в совершении правонарушения по статье КоАП «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов». В результате суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Стилист принимал участие в выборах в Госдуму от Бурятии, однако проиграл. В ходе кампании он не раз выступал, в том числе проводил одиночные пикеты в защиту Байкала и окружающей среды.

В свою очередь шоумен подчеркнул, что бурятский избирком неправомерно подал на него в суд. Зверев отметил в Instagram, что у него есть все доказательства и чеки с почты со штампами, что он все отправил вовремя.

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