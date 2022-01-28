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Минтруд объявил о намерениях создать Социальный фонд России

Иван Юминов

Экономика
Минтруд объявил о намерениях создать Социальный фонд России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 28 января.

— Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС, — говорится в сообщении.

По общему правилу работодатели, как уточняется, платят 22 процента с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и десяти процентов с заработка, превышающего ее. При этом им также необходимо заплатить 5,1 процента в Фонд ОМС и 2,9 процента в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы.

Министерство предлагает установить единый круг застрахованных лиц. Под этим подразумевается распространение ОМС на занятых по гражданско-правовым договорам граждан.

Кроме того, ведомство намерено установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования. Существующие льготные категории плательщиков Минтруд считает целесообразным объединить в три группы со своими тарифами страховых взносов.

Также предлагается обеспечить возможность внесения всех социальных взносов единым платежом и сократить количество отчетности. При введении единого тарифа к 2025 году, в частности, максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, считают в министерстве.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам к 2025 году должна составить 660,9 тысячи рублей, а пособия по временной нетрудоспособности при стаже восемь и более лет — 143,5 тысячи рублей.

Единый тариф предлагается внедрить с 1 января 2023 года. Минтруд также считает, что следует объединить ПФР и ФСС в Единый государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (Социальный фонд России).

Он, по замыслу ведомства, будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. При этом проектами законов предусматривается запрет перекрестного финансирования различных видов страхования.

Деятельность фонда будет подотчетна Наблюдательному совету, который будет состоять из семи человек. Объединение фондов планируется осуществить с 1 января 2023 года.

В качестве учредителя фонда будет выступать правительство России, в качестве собственника имущества фонда — Российская Федерация. Ответственность по публичным обязательствам фонда также будет нести Российская Федерация, отмечается на сайте Минтруда.

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