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МИД запретил въезд в Россию некоторым политикам из ЕС

Иван Юминов

В мире
МИД запретил въезд в Россию некоторым политикам из ЕС
Фото: МИД РФ

Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в пятницу, 28 января.

— Европейский союз продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России. На регулярной основе в Брюсселе штампуются дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации, — говорится в сообщении.

Основанием для их принятия выступают бездоказательные и абсурдные обвинения, считают в ведомстве. Москва, как уточнили в МИД, неоднократно предостерегала Брюссель от использования односторонних ограничительных мер.

В связи с этим на основе принципов взаимности и паритетности Россия приняла решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд. Меры коснулись глав отдельных европейских ЧВК, представителей силовых структур, а также органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС, отмечается на сайте МИД.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.

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