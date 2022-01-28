«ОК» проведут серию эксклюзивных эфиров с Олимпиады в Пекине

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Социальная сеть «Одноклассники» проведет совместно с ОКР серию эксклюзивных эфиров во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса в пятницу, 28 января.

— Во время Олимпийских Зимних Игр в Пекине — 2022 «Одноклассники» совместно с Олимпийским комитетом России проведут серию эксклюзивных включений в собственном онлайн-шоу социальной сети — «ОК на связи!». Отдельную линейку олимпийских эфиров открыло большое интервью с фигуристкой, двукратной серебряной призеркой Зимних Олимпийских игр 2018 года — Евгенией Медведевой, — говорится в сообщении.

Зрители шоу 3, 10 и 17 февраля увидят прямые включения из олимпийской деревни. В ходе них спортсмены из ОКР выйдут в эфир и расскажут о подготовке к соревнованиям и атмосфере Игр.

Ведущий «ОК на связи!» Евгений Рыбов берет интервью у актеров, музыкальных исполнителей, писателей, спортсменов и лидеров мнений. Гостями программы в разное время становились Квентин Тарантино, Наталья Водянова, Том Холланд и Робби Уильямс.