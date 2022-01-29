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Астрологи составили топ-6 знаков зодиака, представителей которых часто увольняют

Екатерина Нефедова

Общество
Астрологи составили топ-6 знаков зодиака, представителей которых часто увольняют
Фото: Pexels

Астрологи считают, что успех в карьере нередко зависит от того, в каком месяце родился человек. Так, специалисты составили топ-6 знаков зодиака, представителей которых часто увольняют с работы.

Рыбы

Представители этого знака зодиака, по мнению экспертов, являются очень трудолюбивыми. Они легко и просто находят общий язык со всеми. Однако если Рыбы заметят, что ими пользуются, они могут вспылить, чем могут спровоцировать скандал и, как следствие, увольнение.

Лев

Родившиеся под знаком Льва — очень творческие люди. Они вдохновляют и умеют соответствовать корпоративной политике. Но проблемы начинаются тогда, когда кто-нибудь не соглашается с их мнением. Тогда рушится команда, что приведет к увольнению Львов.

Близнецы

По мнению астрологов, представители этого знака являются очень дружелюбными и трудолюбивыми. Однако из-за острого языка Близнецов высок риск поругаться с начальством и быть уволенным с работы.

Телец

Тельцы довольно упрямы, и это способно их погубить. Отношения в коллективе могут испортиться из-за твердого характера родившихся под знаком Тельца. Если же они почувствуют, что в их профессионализме сомневается начальство, желание идти по карьерной лестнице пропадает.

Водолей

Водолеи будто находятся в вечном поиске чего-то лучшего для себя. Они хотят устроить все так, чтобы всем в коллективе работалось хорошо и комфортно. С одной стороны, это может восхищать коллег, с другой, вовсе не понравится начальству, авторитет которого своими действиями они ставят под сомнение.

Овен

Овны могут оказаться первыми в списке на увольнение, так как они всегда говорят, что думают, нетерпеливы и легко соглашаются на авантюры. По мнению астрологов, им лучше занимать руководящие должности, а с остальных мест работы увольняться, пишет WMJ.ru.

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