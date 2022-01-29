МИД отреагировал на сюжет швейцарского СМИ о «стягивании российских войск» к Украине

Фото: МИД РФ

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали сюжет швейцарского телевидения о стягивании войск РФ к границе Украины, назвав его фейком.

В ведомстве уточнили, что на самом деле подразделения Восточного военного округа примут участие в оборонительных российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022», подготовка к которым ведется в настоящее время.

— Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками, — передает сообщение внешнеполитического ведомства РИА Новости.

В МИД добавили, что ажиотаж вокруг российско-украинских отношений на Западе достиг «крайней стадии маразма», апогеем которого стал видеосюжет швейцарской телерадиокомпаний SRF под названием «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной».

В ведомстве уточнили, что кадры сюжета напоминают «случайную подборку» из поисковой системы по запросу «Россия, зима, военная техника».

❗️Об антироссийском сюжете @srfnews:



Журналист, видимо, всё-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость–2022».



ОБОРОНИТЕЛЬНЫМ. УЧЕНИЯМ.

На территории СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА.



Для тех, кто "в танке".



🔗https://t.co/6Zzm8294PA pic.twitter.com/QgLMi3thQl — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 29, 2022

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.