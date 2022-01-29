Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД отреагировал на сюжет швейцарского СМИ о «стягивании российских войск» к Украине

Анастасия Колоскова

Политика
МИД отреагировал на сюжет швейцарского СМИ о «стягивании российских войск» к Украине
Фото: МИД РФ

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали сюжет швейцарского телевидения о стягивании войск РФ к границе Украины, назвав его фейком.

В ведомстве уточнили, что на самом деле подразделения Восточного военного округа примут участие в оборонительных российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022», подготовка к которым ведется в настоящее время.

— Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками, — передает сообщение внешнеполитического ведомства РИА Новости.

В МИД добавили, что ажиотаж вокруг российско-украинских отношений на Западе достиг «крайней стадии маразма», апогеем которого стал видеосюжет швейцарской телерадиокомпаний SRF под названием «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной».

В ведомстве уточнили, что кадры сюжета напоминают «случайную подборку» из поисковой системы по запросу «Россия, зима, военная техника».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.

Читайте также:
Украина Россия МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте