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Патрушев заявил, что утверждения о «российской угрозе» являются полной нелепостью

Михаил Алимов

Общество
Патрушев заявил, что утверждения о «российской угрозе» являются полной нелепостью
Фото: khabkrai.ru

Утверждения о существующей «российской угрозе» являются полной нелепостью. Россия не хочет войны, а западные страны, навязывая ее, преследуют собственные корыстные интересы. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

— Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто ее навязывает, особенно с Запада, преследует свои корыстные измышления, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что никакой угрозы со стороны РФ не существует, что подтверждают и сами украинские политики. В США же утверждают обратное и не задумываются о последствиях своих слов.

— Нет, американские официальные лица утверждают: угроза есть. И они готовы драться, предоставляя (Украине — прим. «ВМ») оружие до последнего украинца. Их не волнует, будут потери с каждой из сторон или не будет, — резюмировал Патрушев.

28 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.

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