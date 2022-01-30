Стали известны подробности состояния упавшей с 22 этажа школьницы в Москве

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Упавшая с 22 этажа школьница была на вечеринке с друзьями. Инцидент обошелся без тяжелых травм. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По его словам, накануне девушка вместе с друзьями распивала спиртные напитки и была в состоянии опьянения. При падении с такой высоты она не получила серьезных травм.

— Упала в сугроб, тяжкого вреда здоровью не получила, обошлось царапинами и сотрясением мозга, — передает слова источника агентство.

Инцидент случился в субботу, 29 января. Восьмиклассница пыталась перелезть через балкон. Во время рискованного маневра девочку придерживала одноклассница. Но ей не хватило сил, и девочка-подросток сорвалась с одного из последних этажей высотки.

Известно, что на прошлой неделе упавшая школьница выписалась из больницы: у нее выявили депрессивное расстройство. После падения ее забрала психбригада, в настоящее время с ней работают психологи.