Девушка футболиста «Манчестер Юнайтед» заявила, что он ее избивает

Фото: instagram/masongreenwood

Футболист клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд занимается домашним насилием. Об этом заявила его девушка Хэрриэт Робсон.

В своем Instagram она заявила, что спортсмен нанес ей побои. В качестве доказательства своих слов она опубликовала несколько фотографий своего разбитого лица, синяков на теле, а также аудиозапись ее словесной перепалки с Гринвудом.

— Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной, — подписала девушка сторис.

Фото: instagram/hasrobson

Футболисту «Манчестер Юнайтед» 20 лет. В текущем сезоне он 24 раза выходил на поле в составе манкунианцев и отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

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