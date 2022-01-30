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Экспертиза подтвердила подлинность останков императорской семьи Романовых. Об этом рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Марина Молодцова в воскресенье, 30 января.

По ее словам, в настоящий момент специалисты завершили все необходимые расследования.

— Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай II, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца, — сообщила Молодцова в эфире передачи «Дело Романовых. Следствием установлено» на Первом канале.

По ее словам, в захоронениях 1991 и 2007 годов погребены останки именно перечисленных людей.

Летом 2020 года стало известно, что историко-архивная экспертиза, проведенная в рамках расследования убийства семьи Романовых, подтвердила подлинность останков.

Последнего российского царя Николая II и его семью большевики расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году нашли захоронение в окрестностях города (предположительно, останки царской четы, трех дочерей и их окружения).

В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения останки разместили в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Но церковь не признала их подлинными из-за недостатка доказательств.

Расследование гибели членов семьи Романовых было возобновлено осенью 2015 года.