Умер режиссер Виктор Мережко

Виктор Мережко

Киносценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко умер в возрасте 84 лет. Об этом вечером, 30 января, сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

— Да, это так, — сказали в союзе, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области. Его отец был директором молочного завода, а мать — лаборантом. В 1952 году семья Мережко переехала на Украину. Там Виктор пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов.

Однако в 1963 году Виктор Мережко отправил свои работы на конкурс в Москву. В 1964—1968 годах учился во ВГИКе, а на втором курсе по его сценарию уже был снят короткометражный фильм «Зареченские женихи».

Помимо этого, он был известен как драматург. Его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале» получили широкую известность и идут во многих театрах.

С 1989 по 1995 год Мережко вел популярную в СССР и России программу «Кинопанорама». В 1999 году вместе с композитором Евгением Бедненко осуществил проект «Поют звезды театра и кино», в который вошли многие популярные актеры.

Также Мережко получил широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.