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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс. Также он рассказал, что Киев старается скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

— Вы видите, что страны Запада ежедневно перебрасывают в Киев десятки тонн современного вооружения. Для всего остального мира это подается как помощь Киеву для обороны от «российской агрессии», но по факту это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса, — поделился Пасечник.

Также он подчеркнул, что через несколько дней все вооружение может быть использовано в гражданской войне Киева против народа Донбасса, передает РИА Новости.

Помимо этого, глава ЛНР добавил, что хотел бы спросить у налогоплательщиков и рядовых граждан США, Великобритании, Канады, знают ли они, что за их деньги поставляется вооружение не для борьбы с «российским агрессором», а дается в руки боевикам украинского режима.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.