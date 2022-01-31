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1 февраля Православная церковь почитает память преподобного Макария Великого. В народном календаре — Макарьев день, Макар-весноуказчик.

В этот день женщины брали у бабушек-травниц травы. Отваром трав поили вечером всю семью. В состав чая обязательно входили: душица, зверобой, иван-чай, плоды шиповника. Для приготовления отвара кипятили свеженабранную родниковую воду. В ней гасили горящую осиновую лучину. К чаю подавали малиновое варенье или мёд. Верили, что травяной напиток придаст сил и здоровья.

Чтобы изгнать из дома «дурных духов» и болезни хозяйки окуривали жилище горящей полынью.

Работать на Макария было нежелательно. Поэтому ходили по гостям, пили чай из самовара и обсуждали планы на будущее. На Руси к самовару относились по-особенному, веря, что он обладает магическими способностями. 1 февраля у наших предков было принято топить самовар валенками, а потом их носить. Считалось, что это поможет избавиться от болезней ног и суставов, подарит крепкое здоровье.

Приметы погоды:

Ясный день или оттепель — к ранней весне.

Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта.

Какая погода 1 числа — таким и весь февраль будет.

Звёздное небо — к затяжной зиме.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Какой напиток принесет здоровье 1 февраля

Именины отмечают: Федор, Антон, Арсений, Григорий, Макар, Марк, Николай, Петр.