Онищенко оценил запрет на уничтожение санкционных продуктов
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил предложение законодательно запретить уничтожение конфискованных, санкционных или изъятых из обращения продуктов питания.
Он отметил, что здесь могут быть разные варианты и нужна избирательность.
Если продукты питания соответствуют срокам годности, имеют все разрешительные документы, и нарушены только таможенные правила, это одно дело. А если это просроченные продукты питания, то лучше от них избавиться, так как они несут риск для здоровья граждан.
— Уничтожение продуктов питания удобно для тех, кому нужно принимать решение. Безусловно, учитывая, что на сегодняшний день планета голодает, и это признается в том числе и на уровне ООН,— это, конечно, неправильно уничтожать продукты, — отметил Онищенко в комментарии НСН.
Он добавил что в Роспотребнадзоре подобную инициативу выдвигали несколько лет назад, но она не нашла поддержки.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением законодательно запретить уничтожение конфискованных продуктов питания. По его словам, их можно использовать для государственных и муниципальных нужд.