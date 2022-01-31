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Онищенко оценил запрет на уничтожение санкционных продуктов

Ирина Игнатенко

Общество
Онищенко оценил запрет на уничтожение санкционных продуктов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил предложение законодательно запретить уничтожение конфискованных, санкционных или изъятых из обращения продуктов питания.

Он отметил, что здесь могут быть разные варианты и нужна избирательность.

Если продукты питания соответствуют срокам годности, имеют все разрешительные документы, и нарушены только таможенные правила, это одно дело. А если это просроченные продукты питания, то лучше от них избавиться, так как они несут риск для здоровья граждан.

— Уничтожение продуктов питания удобно для тех, кому нужно принимать решение. Безусловно, учитывая, что на сегодняшний день планета голодает, и это признается в том числе и на уровне ООН,— это, конечно, неправильно уничтожать продукты, — отметил Онищенко в комментарии НСН.

Он добавил что в Роспотребнадзоре подобную инициативу выдвигали несколько лет назад, но она не нашла поддержки.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением законодательно запретить уничтожение конфискованных продуктов питания. По его словам, их можно использовать для государственных и муниципальных нужд.

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