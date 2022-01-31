В ОЭЗ «Технополис «Москва» втрое увеличили производство устройств быстрой передачи информации

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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Неорос» в три раза увеличила объем производства продукции — высокоскоростных оптоэлектронных решений для операторов связи, дата-центров и транспортных сетей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Резидент особой экономической зоны столицы, разработчик высокотехнологичного оптического оборудования «Неорос» в три раза увеличил объем производства — с 92 миллионов рублей за полный 2020 год до 278 миллионов только за первые девять месяцев 2021 года. Общий объем вложенных инвестиций в проект составляет 223 миллиона рублей. Продукция может использоваться различными дата-центрами, операторами связи или IT-интеграторами, — заявил Прохоров.

Предприятие разрабатывает и производит высокоскоростное оптическое оборудование, востребованное операторами связи и центрами обработки данных: различные кабели, трансиверы, сплиттеры, мультиплексоры.

— Компания — резидент ОЭЗ Москвы с 2020 года, где входит в состав кластера микроэлектроники и оптики. Удобство размещения, преимущества статуса резидента и инфраструктуры площадок столичной особой экономической зоны помогли компании увеличить производство в несколько раз. Если в 2020 году мощности предприятия давали до 15 тысяч единиц продукции в год, то теперь их количество составляет уже более 60 тысяч, — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

По оценкам компании, за полный 2021 год рост объема производства должен стать четырехкратным по отношению к 2020 году.

Основная задача предприятия на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» — локализация производства оптических трансиверов и внедрение российских инноваций в области фотоники. Компания имеет международные лицензии для разработки оптоэлектронных технологий и производства оптического оборудования. Предприятие тесно сотрудничает с Институтом общей физики РАН и кафедрой лазерной физики НИЯУ МИФИ для создания новых оптических технологий и производства готовых решений.

СПРАВКА

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.

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