Психолог рассказала, как оставаться офлайн без ущерба для самооценки

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В наши дни трудно представить жизнь вне виртуального пространства. Перечислять все преимущества, обладателями которых мы стали благодаря цифровой среде, можно долго. Но иногда нелишним будет задуматься о роли Всемирной паутины: является ли Сеть помощницей или же помехой, постепенно вытесняющей реальность? О том, как можно провести день без интернета в режиме офлайн с пользой для себя, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Итак, пять предложений, ради которых стоит выйти из Сети.

Замените гигабайты вкусным завтраком

Многие, едва проснувшись, первым делом тянутся за телефоном. Что там произошло, пока я спал? Попробуйте изменить этот сценарий и, еще не встав с кровати, начните утро иначе. С удовольствием потянитесь, подвигайте руками и ногами, улыбнитесь, пожелайте доброго утра самому себе и тому, кто рядом, а также мысленно или вслух произнесите что-то ободряющее и настраивающее на отличный день. Например, пожелайте себе удачи и сил прожить его успешно.

Если он предстоит сложным, подумайте о том, чем сможете себя порадовать после всех испытаний. Решили? Тогда сделайте легкую разминку под любимую музыку, примите контрастный душ и с удовольствием приготовьте вкусный завтрак. Да, и лучше не смотреть его рецепт на YouTube, иначе есть риск потратить пару часов на все, что предложит цифровая платформа. Используйте лучше свой опыт и фантазию — получится быстрее и вкуснее.

Поставьте соцсети на паузу

Безусловно, знать о том, как отдыхает в горах подруга или о чем пишут мировые СМИ, важно. Однако если у вас выходной и вся семья дома, будет здорово, если вы посвятите время родителям, детям и супругу. Узнайте их новости, поинтересуйтесь происходящим в жизни: как самочувствие, настроение, какие планы на день и на отпуск. Обсудите вместе предстоящие дела, а также происходящее в школе, на работе, среди общих знакомых. Вместо того чтобы заниматься размещением в соцсети очередной смешной фотографии домашнего любимца, погладьте кота или подольше погуляйте с собакой.

Выйдите из мессенджера в гости к другу

Благодаря различным приложениям для общения мы можем связаться с любой точкой мира. Это особенно важно, когда с собеседником нас разделяют сотни и тысячи километров. Возможность не только услышать, но и увидеть другого человека с помощью телефона показалась бы нашим бабушкам и дедушкам в прошлом веке фантастикой! Сейчас набирает обороты другая тенденция: живущие в одном городе (а то и в соседних домах) люди предпочитают личной встрече переписку в мессенджере или сеанс видеосвязи.

Вряд ли стоит объяснять, почему так получается, однако человеческое общение, происходящее в действительности, поистине бесценно, и его не заменят даже самые совершенные технологии. Сможете приехать к лучшему другу или любимой тетушке, сделав лишь предварительный звонок, а то и вовсе без предупреждения? Или без согласований в чате хотя бы на пару часов выбраться на встречу с подругами? Важное условие — при проведении такого эксперимента нельзя использовать мобильный интернет. Справитесь?

Добавьте красок в реальность

Благодаря интернету сегодня можно посещать музеи и выставки, смотреть спектакли и путешествовать, учиться рисовать и готовить, заниматься йогой и посещать психолога или врача. В определенных ситуациях так и вправду удобнее, а в эпоху эпидемии еще и безопаснее. Но как отличается виртуальная встреча с любимым человеком от живого свидания, а присутствие на концерте в зале от прослушивания его записи, так и просмотренное на экране разнится с присутствием на месте событий.

Даже если у вас не получается отправиться в любимую галерею на онлайн-выставку, используйте те возможности, что у вас уже есть. Поверьте: неспешная прогулка по заснеженному московскому парку или веселая куча-мала с детьми на ледяной горке приведут вас в не меньший, а то и больший восторг, чем виртуальное посещение именитого музея.

Бонусы цифровой гигиены

Большинство из нас ревностно относится к своему желанию быть независимыми: мы отстаиваем свободу слова и мысли, взглядов и отношений, творчества и вероисповедания. Однако, пожалуй, при этом каждый из нас является заложником. Чего? Например, своего образа жизни и привычек.

Не являемся ли мы заложниками Всемирной сети, без которой бывает так сложно прожить хотя бы день? Получив шанс узнать весь мир, оставаясь дома, не сузили ли мы возможности его познания? Отвлекитесь от онлайн-действительности, оглянитесь вокруг и постарайтесь рассмотреть реальность такой, какой она является на самом деле: пусть и без прикрас, зато в своей естественности — уникальной и незабываемой. Отключите интернет хотя бы на день, чтобы убедиться в этом лично.

Если же реальность, с интернетом или без него, перестала радовать, можно вместе с психологом поговорить о том, почему в жизни изменились ценности и приоритеты, отчего пропало ощущение счастья. Восстановить связь с самим собой вам всегда помогут специалисты Московской службы психологической помощи, в том числе на бесплатных вебинарах, посвященных темам самопознания и развития.

Кроме того, круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и + 7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Подробности на сайте https://msph.ru.