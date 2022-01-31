Сбербанк предоставил пользователям сервис по защите переводов близких

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Сбербанк запустил новую услугу для пользователей. Перед совершением онлайн-перевода он может поступить на дополнительную проверку близкому человеку.

— Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек, — говорится на сайте финансовой организации.

Отмечается, что данная услуга безопасна. Особенно в ситуации, когда люди переводят деньги мошенникам под психологическим давлением. Дополнительная проверка поможет этого избежать, ведь о большинстве таких преступлений люди узнают, когда уже ничего не исправить.

Помощники не имеют права совершать транзакции со счета клиента, не видят поступления и списания с его счета, а также известны банку. Стандартная процедура верификации перевода самой организацией также остается.

Услуга доступна в приложении «Сбербанк Онлайн». Для этого потребуется согласие пользователя и его помощника. Уведомления последнему будут приходить в том же приложении.

До этого глава банка Герман Греф заявил, что Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями США. Организация, по его словам, готова ко всем вариантам развития событий.