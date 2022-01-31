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Зюганов заявил, что все фракции Госдумы готовы поддержать независимость ДНР и ЛНР

Михаил Алимов

Общество
Зюганов заявил, что все фракции Госдумы готовы поддержать независимость ДНР и ЛНР
Фото: Пресс-служба Госдумы

Все фракции Госдумы готовы поддержать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник, 31 января, заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов.

— Я давно выступал и говорил: хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности, — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Зюганов сообщил, что в признании республик «есть необходимость».

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.

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