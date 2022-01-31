«Первый раз так целовался»: Сухоруков рассказал о поцелуе на камеру с Ириной Пеговой

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Известный российский актер Виктор Сухоруков рассказал о первом в его жизни поцелуе на камеру. Этот опыт 70-летний актер приобрел совершенно недавно, на съемках сериала «Цыпленок жареный». Партнером Сухорукова по сцене с поцелуем была актриса Ирина Пегова.

По словам Сухорукова, эмоции при съемках своих первых в карьере эпизодов с поцелуями он испытал сугубо положительные.

— Я там целовал женщину, прекрасную актрису, поцелуи были хорошие. Правда, от них не рождаются дети, но в данном случае на камеру сгодились, — рассказал он.

Несмотря на то, что учиться целоваться на камере ему не пришлось, после съемок Сухорукову стало очень неловко, когда он увидел свой поцелуй на экране.

— Уж если вы хотите жареного: когда увидел свой поцелуй на экране, то постеснялся вдруг, мне было даже немного неловко, — признался актер.

Он также отметил нетипичность для себя нового образа, в котором он предстает в сериале. По его словам, режиссер проекта Ирина Пегова смогла рассмотреть в Сухорукове новое амплуа.

— Узрела во мне потенциал к эротическим сценам и образу денди с толпой любовниц, — цитирует его StarHit.

До этого Сухоруков объяснил свое увольнение из Театра имени Моссовета. Он уточнил, что причиной ухода стал новый художественный руководитель театра, которого Сухоруков «не посчитал лидером».