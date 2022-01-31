Пятилетний ребенок выпал с 18-го этажа на востоке столицы

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Пятилетний ребенок упал с 18-го этажа многоквартирного дома на востоке столицы. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что от полученных травм малыш скончался на месте.

По факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.

14 декабря сообщалось, что пятилетний ребенок получил травмы после падения из окна третьего этажа жилого дома в районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Донбасской, ребенка доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.

По предварительной информации, квартира, в которой произошел несчастный случай, арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. На момент происшествия в квартире находились шестеро малолетних и один взрослый.