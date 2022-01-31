Представитель Джонсона допустил перенос разговора с Путиным на 1 февраля

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Разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным может быть перенесен. Об этом сообщил представитель премьера в понедельник, 31 января.

— Телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным все же состоится, но может пройти во вторник, а не в понедельник, как планировалось ранее, — приводит слова чиновника Reuters.

31 января сотрудница секретариата кабинета министров Великобритании Сью Грэй заявила, что некоторые вечеринки в канцелярии Джонсона, которые проводились в разгар действия коронавирусных ограничений в 2020 году, не должны были иметь место. Их организация, как считает она, стала серьезным нарушением высоких стандартов поведения чиновников.

Проведение вечеринок стало следствием провалов в вопросе лидерства со стороны различных подразделений канцелярии, уточняется в ее докладе. Грэй обратила внимание и на то, что сотрудники канцелярии употребляли алкоголь на рабочем месте.

После публикации отчета, по мнению ряда обозревателей, Джонсон может быть вынужден подать в отставку. Для этого потребуется, чтобы об утрате доверия заявили 15 процентов депутатов от правящей Консервативной партии, заседающих в Палате общин, отмечает ТАСС.