На Украине заявили об отсутствии планов по наступлению в Донбассе

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Украина не собирается устраивать военное наступление в Крыму или Донбассе. Об этом заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица в понедельник, 31 января.

— Украина не собирается начинать военное наступление в Донбассе, Крыму или где-то еще. Украина не видит альтернативы мирному разрешению продолжающегося конфликта, восстановлению суверенитета и территориальной целостности, — рассказал дипломат.

Приоритетом номер один для Киева является установление безусловного перемирия в Донбассе, подчеркнул постпред. Кислица поддержал и активизацию работы «нормандского формата», в том числе на уровне лидеров, отмечает РИА Новости.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.