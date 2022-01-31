Псаки подтвердила работу над санкциями против российских элит

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США подготовили санкции против элит в России и их семей в случае вторжения на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник, 31 января.

— Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину... Лица, которых мы определили, входят во внутренний круг Кремля или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля, — рассказала чиновник.

Работа над ограничительными мерами велась Вашингтоном вместе с партнерами и союзниками, приводит слова Псаки РИА Новости.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.