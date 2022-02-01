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Стартовало строительство временной эстакады в рамках ремонта Дмитровского путепровода

Виктория Сикерина

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Стартовало строительство временной эстакады в рамках ремонта Дмитровского путепровода
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Специалисты начали строительство временной четырехполосной эстакады на севере столицы в рамках ремонта Дмитровского путепровода. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что протяженность развязки составит свыше 300 метров.

— При реконструкции Дмитровского путепровода, расположенного на Дмитровском шоссе в районе платформы Петровско-Разумовская МЦД-1, перед нами стоит задача максимально снизить влияние работ на пропускную способность магистрали, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в настоящий момент строители устанавливают пролетные строения на опоры и укладывают плиту проезжей части. Эти работы практически завершены.

Помимо этого, в рамках возведения временной эстакады уже смонтировано порядка 1760 тонн металлических конструкций, пишет официальный сайт мэра Москвы.

31 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичное правительство приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. Неравнодушные москвичи смогут выбрать подходящее для трассы название в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

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