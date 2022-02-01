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В ОЭЗ Москвы начали перерабатывать вторичный пластик в продукцию для ЖКХ

Полина Долганова

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В ОЭЗ Москвы начали перерабатывать вторичный пластик в продукцию для ЖКХ
Фото: mos.ru

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» ПК «Экопласт» начал производить готовую продукцию из полимерных отходов. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

По его словам, компания планирует выпустить первую партию плитки для защиты проложенных под землей электрических кабелей. Объем осуществленных инвестиций в проект предприятия превысил 886 миллионов рублей. Компания создала около 40 мест приложения труда.

Уточняется, что новое производство является полностью безотходным. Сырьем для него выступают отходы предприятия и готовая продукция, которая не прошла контроль качества.

В будущем компания хочет запустить аналогичное производство водоотводных лотков для строительства.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, территория предприятия занимает свыше пяти квадратных метров на площадке «Печатники».

Исполнительный директор ООО «ПК «Экопласт» Алексей Королев в свою очередь подытожил, что компания реализовывает экономическую модель замкнутого цикла и производит товар из тех материалов, которые не использовались в таких целях ранее.

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