Активная подготовка к пожароопасному сезону началась в Подмосковье

Лес / Фото: Анна Быкова

Во вторник, 1 февраля, в Московской области начались еженедельные проверки готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону, сообщает РИАМО со ссылкой на комитет лесного хозяйства Московской области.

Проверка будет многоуровневой, сначала внутри самого ведомства, затем на федеральном уровне. Данный вопрос находится на особом контроле.

На сегодняшний день утверждены планы тушения пожаров во всех 19 лесничествах, подведомственных Комлесхозу. На их основе создан проект сводного плана ликвидации возгораний в лесных массивах Подмосковья.

Контроль за лесопожарной обстановкой на территории региона ведет региональная диспетчерская служба комитета. Начало пожароопасного сезона в этом году прогнозируется в конце марта – начале апреля.

До этого времени планируется отработать слаженное взаимодействие всех подразделений пожарной службы, так как от их действий зависит стабильность обстановки в регионе.

По итогам прошлого года количество лесных пожаров в Московской области снизилось. Чаще всего пожары возникали в Виноградовском, Ногинском, Шатурском и Луховицком лесничествах.