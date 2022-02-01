Андрей Бочкарев оценил вклад единого скоростного диаметра в развитие Москвы

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Запуск единого скоростного диаметра позволит улучшить связность 44 районов Москвы, где проживают свыше 4,5 миллиона горожан. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что магистраль расположится от Симферопольского шоссе до трассы М11 Москва — Санкт-Петербург.

— Единый скоростной диаметр пройдет через шесть округов Москвы: Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что протяженность диаметра составит 68 километров. При этом специалисты планируют не оборудовать его светофорами. Такая мера позволит экономить в поездках от 10 до 50 минут, говорится в сообщении агентства городских новостей «Москва».

31 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичное правительство приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. Неравнодушные москвичи смогут выбрать подходящее для трассы название в ходе голосования на портале «Активный гражданин».