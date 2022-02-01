Более 4 тысячам москвичей столичные психологи помогли наладить семейные отношения

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В 2021 году Московская служба психологической помощи провела более 1,8 тысячи вебинаров. Одна из самых популярных тем таких встреч — кризисы в семье. Как спасти брак от краха? Ответ на этот вопрос вместе со специалистами искали более четырех тысяч жителей столицы. Психолог Денис Хакимов рассказал подробнее о причинах конфликтов в супружеских парах и возможных способах преодоления трудностей.

Связь двух людей, испытывающих симпатию и любовь, часто приводит к естественному решению — вступить в брак. Пара, окрыленная романтикой момента, видит будущую совместную жизнь исключительно безоблачной и наполненной позитивом. Однако реальность зачастую сурова, и даже хорошо знающие друг друга супруги рано или поздно сталкиваются с неурядицами, непониманием, осложняющими внутреннюю идиллию. Почему так происходит?

— Кризис в семейных отношениях — особенное состояние, при котором нарушается привычный уклад жизни, эмоциональные связи, способы разрешения бытовых вопросов. Причины для этого могут быть разные: бытовые условия (например, потеря работы одним из супругов), болезнь кого-либо из близких, рождение детей или уход уже повзрослевшего ребенка в свободное плавание. В этом же списке — конфликты между мужчиной и женщиной, насилие, измена, а также психологические трудности одного или обоих супругов, — рассказывает Денис.

Опасные этапы

Специалисты выделяют пять основных переломных периодов в браке. Первый год семейной жизни — один из ключевых. Не выдержав совместной жизни и быта, молодые семьи часто распадаются на этом рубеже. Какими бы романтичными ни были фантазии о любви до гроба и поддержке в любой трудной ситуации, повседневность отрезвляет. Необходимость меняться самому и принимать привычки другого, зарабатывать деньги для пары, сложности при разделении обязанностей по дому — множество вещей требуют участия и работы.

Следующий кризис может произойти на третий-пятый год супружества. Пробыв в союзе уже какое-то время, люди формируют достаточно крепкие родственные узы. Один из вариантов развития — появление детей. Рождение ребенка, даже если он долгожданный, всегда испытание.

Дополнительная ответственность и расходы — все это не может не сказаться на супругах. Кроме того, становятся актуальными вопросы саморазвития. Невозможность улучшить жилищные условия, застывший карьерный рост также могут сказаться на самооценке, эмоциональном фоне, что, в свою очередь, будет осложнять общение между мужем и женой.

Устоявшийся быт и отношения, размеренность после семи лет совместной жизни могут привести к скуке, апатии, а иногда и страху: «Неужели это и есть итог нашего брака?». На этом временном отрезке отношений может исчезнуть сексуальное желание к партнеру, что часто служит причиной для ревности, ссор, скандалов, а иногда и измен.

Четвертый значимый рубеж — 10–15 лет брака. Кризис среднего возраста накладывается на непростой подростковый период потомства. Если в предыдущий период мужчина или женщина не смогли достичь поставленных профессиональных целей, добиться признания или материального благополучия, то с большой вероятностью их ожидает депрессия и сожаления об упущенных возможностях. Конфликт с детьми из-за непослушания, непонимания их взглядов подливает масла в огонь.

Двадцать лет отношений — весомый жизненный багаж. Наиболее частая ситуация в этот период у супругов — уход ребенка в самостоятельную жизнь. Часто это видится как потеря связующего звена между людьми. Иногда на этом фоне высвечиваются разности интересов и пары распадаются.

Все эти стадии приблизительны, и у каждой семьи свои особенности. В любом случае в непростой жизненной ситуации всегда можно приложить усилия и наладить связь с близким человеком.

Как преодолеть трудности

— Самое главное, что следует помнить, — любой кризис (неважно, семейный или личностный) представляет собой не преграду и непреодолимую проблему, а точку роста. Если подойти к ней конструктивно, она даст импульс для пересмотра положения и выхода на новый, продуктивный этап жизни, — отмечает психолог.

К основным путям работы можно отнести:

Откровенный разговор

Самый простой и эффективный метод решения разногласий, который, к сожалению, часто игнорируется. Доверительная беседа без обвинений, истерик и криков. Можно выписать на листе волнующие темы, которые хотите обсудить. Главное — уважительный настрой, желание слушать и понимать.

Бережное отношение

Забота и поддержка — важнейший показатель интереса к человеку. Попытки проявить сочувствие покажут любимому, что о нем думают и он важен.

Разнообразный досуг

Если постоянно сидеть рядом друг с другом в четырех стенах, то немудрено, что лицо близкого рано или поздно вызовет раздражение. Не забывайте о собственных увлечениях, хобби. Также вы вместе с партнером можете попробовать что-то новое: долгожданная поездка, кулинарные курсы, танцы. Иногда это позволяет увидеть любимого человека с новой, неожиданной стороны.

Собственная позиция

Советчики с «многовековым опытом» — не лучшее решение для вашей уникальной ситуации. Исходите из собственных ценностей и интересов, из того, что будет лучше конкретно для вас.

Помощь специалиста

Обращение к семейному психологу — мудрое и эффективное решение. Он станет посредником нарушенной коммуникации, позволит посмотреть на кризис со стороны, создаст пространство для обсуждения трудностей.

Разногласия между супругами — не приговор, а возможность лучше понять друг друга и открыть в близком неизвестные грани, которые раньше ускользали от вас.

Московская служба психологической помощи на постоянной основе проводит вебинары, посвященные теме отношений в паре. Так, 7 февраля в 10:30 состоится вебинар «Превращаем семейный кризис в точку роста». На встрече участники обсудят трудности, с которыми сталкиваются семьи, сделают шпаргалку, чтобы легче было воплощать новый опыт в отношения, а также определят уровень семейной тревоги.

Кроме того, вы можете получить бесплатную консультацию у специалиста, либо обратиться по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Все подробности на сайте www.msph.ru.

На базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.