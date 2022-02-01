«Осенью начнется обострение»: иммунолог Крючков дал прогноз по распространению COVID-19

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Летом 2022 года в России может наступить период, во время которого последствия распространения коронавируса станут менее значительными. Однако контроль над заболеванием терять нельзя, иначе ситуация может снова ухудшиться зимой или весной 2023 года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

— Я сейчас говорю с оговорками, но середина 2022 года, с моей точки зрения, должна стать очень важным моментом в плане качественного перехода из острой формы пандемии в подострую. Появляется еще более выраженный сезонный тренд, резко снижаются патогенность, летальность и госпитализация в реанимацию. С учетом распространения «омикрона» — не вакцинации, к сожалению, — рассказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что в результате накопления иммунитета и потери людей, наиболее восприимчивых к «омикрону», управлять последствиями коронавируса будет проще.

По прогнозу специалиста, лето 2022 года может оказаться благоприятным периодом. Осенью начнется обострение, которое будет легче в плане последствий, однако наблюдать за распространением вируса все равно нужно, уверен Крючков.

— Если сказать, что мы победили пандемию и это просто сезонное ОРВИ — тогда неровен час, что через виток вспышек (может быть, не осенью, а зимой — весной следующего года) коронавирус может стать более патогенным, если не контролировать историю. Пока процесс не закончился, — рассказал эксперт.

Как отметил иммунолог, несмотря на накопление иммунитета и появление менее патогенных линий, окончание пандемии в ближайшие два–три месяца вряд ли возможно. Подобное мнение, скорее, надежда, однако явных доказательств нет, заключил Крючков.