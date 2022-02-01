Костюшкин извинился перед жителями Волгограда за оскорбительный ролик

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певец Стас Костюшкин опубликовал видео с извинениями перед жителями Волгограда за оскорбивший их ролик.

— Хочу принести свои извинения за тот пост, который оказался в Сети. Безусловно, произошло ужасное совпадение, в песне было слово вокзал и море, вот и захотелось воспользоваться репродукцией с автобусом, — рассказал артист.

Он подчеркнул, что в результате ролик получился некрасивым и глупым. Костюшкин попросил в Instagram волгоградцев принять извинения и уточнил, что блогер Эльдар Джарахов лишь «поддался идиотской идее» и его вины в этом нет.

Костюшкин и Джарахов ранее выложили в социальных сетях ролик на песню с матом. На слове «вокзал» исполнитель указал на фотографию автобуса с табличкой «Волгоград. Вокзал. Заказной».

Жители выразили певцу возмущение из-за того, что на этом месте в 2013 году произошел теракт. Позднее Костюшкин удалил видеоролик из интернета.

Первый инцидент произошел 29 декабря 2013 года, когда террорист-смертник привел в действие бомбу. Погибли 18 человек, при этом десятки пострадали.

Второй теракт совершили 30 декабря в троллейбусе, в результате скончались 16 человек. По итогам двух терактов в больницы с различными травмами попали 78 граждан.