Депздрав Москвы разъяснил правила выхода с больничного для переболевших ОРВИ и COVID-19

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Пациентам с коронавирусом и ОРВИ после выздоровления не нужно приходить в поликлинику для закрытия больничного. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в столичном депздраве.

— Подавать заявку для этого не требуется. С пациентом связывается врач, проводит консультацию, выясняет, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывает больничный дистанционно, автоматически направляя его работодателю, — отметили в депздраве.

Специалисты подчеркнули, что если состояние здоровья пациента не дает возможности закрыть больничный, то он будет продлен автоматически.

Если пациент с симптомами ОРВИ не открывал больничный и не обращался к врачу, он может получить аудиоконсультацию и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого нужно заполнить электронную форму и подать соответствующую заявку.

— Заявки принимаются от жителей старше 18 лет, имеющих признаки простудных заболеваний. В анкете указываются дата рождения, Ф. И. О., номер полиса ОМС, номер СНИЛС, адрес и контактные данные заболевшего. При необходимости оформления больничного листа проставляется соответствующая галочка, — разъяснили в депздраве.

После оформления заявки с заболевшим свяжется врач, который проведет аудиоконсультацию и откроет больничный на семь дней. Больничный появится в электронной медкарте и будет направлен работодателю, приходить в поликлинику не понадобится.

Кроме того, москвичи могут записаться на прием к дежурному врачу в свою поликлинику в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или на сайте mos.ru, а также прийти в любую ближайшую поликлинику без записи на прием к дежурному врачу.

Пациенты, которые нуждаются в очной консультации врача, но не в состоянии прийти в поликлинику, могут вызвать врача на дом по номеру 122.