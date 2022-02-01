На Украине перечислили «желающие» войти в состав России области

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Ряд регионов Украины желает отделиться от страны или даже присоединиться к России. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский во вторник, 1 февраля.

— Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть, — рассказал военный.

В качестве «условного» направления Забродский на YouTube-канале Espreso.TV назвал Харьков, Днепр, Херсон и территорию «до Одессы».

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.