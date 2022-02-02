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Врач-терапевт объяснила, чем опасен переизбыток клетчатки в рационе

Руслан Давлетшин

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Общество
Врач-терапевт объяснила, чем опасен переизбыток клетчатки в рационе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Клетчатка является важным пищевым компонентом в рационе. Ее много в неочищенных фруктах, зернах и овощах. Однако и данные продукты надо есть в меру, иначе вместо пользы клетчатка принесет вред, говорит врач-терапевт высшей категории клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.

— Чрезмерное употребление клетчатки может привести к повышенному газообразованию, болям, вздутию живота. Ее избыток также ухудшает всасывание микроэлементов, в том числе железа, кальция и цинка. А ведь цинк необходим для развития мозга, его дефицит может привести к депрессии, задержке роста и умственного развития у детей, к аменореи у женщин, — объясняет специалист.

Соответственно, дефицит кальция провоцирует развитие остеопороза у взрослых и рахита у детей, а недостаток железа приводит к развитию анемии и усугубляет желудочно-кишечные расстройства, добавила Кожевникова.

Кроме того, клетчатка, говорит медик, ухудшает усвоение жиров, что, в свою очередь, может стать одной из причин уменьшения поступления в организм жирорастворимых витаминов А, D, E и K.

— Есть данные, что растительные волокна способны также снижать усвоение и таких соединений, как селен, бета-каротин и витамин В2, — пояснила эксперт.

А вот тем, кто страдает ожирением, врачи, наоборот, нередко советуют увеличить долю клетчатки, уточняет спикер. Так, считается, что продукты, богатые клетчаткой, вызывают ощущение сытости и позволяют надолго сохранять это ощущение за счет медленной эвакуации.

Помимо всего прочего, в настоящее время существует также гранулированная клетчатка, широко используемая как добавка к пищи, заявила она.

— Однако мало кто знает, что при использовании такой клетчатки следует употреблять и достаточное количество жидкости. Поскольку клетчатка обладает свойством всасывать воду, то при недостаточном количестве жидкости можно, напротив, спровоцировать развитие запора, а не справиться с ним, — предупредила Кожевникова.

При этом строгих норм «меры» клетчатки сейчас нет, но достаточным ее количеством называют 25–30 граммов в сутки. И если не переборщить с ее употреблением, будет больше шансов на себе почувствовать все полезные свойства пищевых волокон. Как известно, клетчатка уменьшает холестерин в крови, содействует выводу канцерогенных и токсичных веществ, стимулирует перистальтику кишечника и помогает бороться с запорами, заключила специалист.

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