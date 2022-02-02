В Госдуме высказались против отмены скидки на оплату дорожных штрафов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Фракция ЛДПР выступила против отмены скидки в 50 процентов на оплату штрафов ГИБДД. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, данный законопроект подталкивает граждан как можно быстрее оплачивать штрафы и снижает нагрузку на судебную систему. Норма полностью оправдывает себя, поэтому предложение видеоблогера Ильи Варламова об отмене скидки не имеет смысла.

Более того, Нилов предложил распространить льготный период и на другие статьи КоАП РФ и допустить возможность электронного обжалования факта об административных правонарушениях. Председатель Госдумы также напомнил, что на данный момент ведется работа по ужесточению ответственности за агрессивное вождение.

— Первое, необходимо уточнить понятие «агрессивное вождение» в ПДД. Второе, необходимо предусмотреть ответственность в КоАП за такое вождением, причем она должна быть дифференцирована: за первое нарушение — штраф, за второе — штраф или лишение свободы до трех месяцев, за третье — лишение до одного года, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

31 января стало известно, что депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением законодательно запретить уничтожение конфискованных продуктов питания. По его словам, их можно использовать для государственных и муниципальных нужд.