Кудрявцева высмеяла мечтающих о «красивых телках» в Instagram мужчин
Телеведущая Лера Кудрявцева известна своим чувством юмора и продолжает радовать поклонников. В своем Instagram звезда высмеяла мужчин, которые мечтают о «красивых телках» в популярной социальной сети, забывая о своих женах и подругах.
— Вот мужики насмотрятся на красивых телок в Instagram, а потом приходят домой и бросают своих женщин. А потом начинают искать этих красивых телок и не могут найти, потому что они есть только в Instagram, в реальной жизни их нет, — рассказала она в видеоролике.
Колорит происходящему придает внешность Кудрявцевой. С помощью фильтров в Instagram она придала себе вид полненькой дамы с нарисованными бровями, говорящей с восточным акцентом и поедающей пельмени.
Фанаты звезды такой юмор оценили, как и ее друзья из шоу-бизнеса. Так, ее бывший ухажер, певец Сергей Лазарев оставил остроумный комментарий под публикацией.
— Лерка, фильтр слетел?, — написал он.
Также похвалили идею телеведущая Лариса Гузеева, актриса Наталья Бочкарева, продюсер Антон Коробков-Землянский и многие другие.
В декабре на телевизионном шоу «Песня года» его бессменные ведущие Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева рассмешили зрителей одной неловкой ситуацией. Видео со смешным эпизодом певец разместил на своей странице в Instagram.
Все началось с того, что Лазарев неловко объявил информационных партнеров фестиваля, позволив себе небольшую фамильярность. Кудрявцева тут же подколола певца. Затем Лазарев потянулся к Кудрявцевой, чтобы вынуть у нее из волос заколку в виде большого желтого цветка, который, на его взгляд, не подходил образу артистки. При этом он вырвал небольшой клок волос из ее головы.