Кудрявцева высмеяла мечтающих о «красивых телках» в Instagram мужчин

Фото: instagram/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева известна своим чувством юмора и продолжает радовать поклонников. В своем Instagram звезда высмеяла мужчин, которые мечтают о «красивых телках» в популярной социальной сети, забывая о своих женах и подругах.

— Вот мужики насмотрятся на красивых телок в Instagram, а потом приходят домой и бросают своих женщин. А потом начинают искать этих красивых телок и не могут найти, потому что они есть только в Instagram, в реальной жизни их нет, — рассказала она в видеоролике.

Колорит происходящему придает внешность Кудрявцевой. С помощью фильтров в Instagram она придала себе вид полненькой дамы с нарисованными бровями, говорящей с восточным акцентом и поедающей пельмени.

Фанаты звезды такой юмор оценили, как и ее друзья из шоу-бизнеса. Так, ее бывший ухажер, певец Сергей Лазарев оставил остроумный комментарий под публикацией.

— Лерка, фильтр слетел?, — написал он.

Также похвалили идею телеведущая Лариса Гузеева, актриса Наталья Бочкарева, продюсер Антон Коробков-Землянский и многие другие.

В декабре на телевизионном шоу «Песня года» его бессменные ведущие Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева рассмешили зрителей одной неловкой ситуацией. Видео со смешным эпизодом певец разместил на своей странице в Instagram.

Все началось с того, что Лазарев неловко объявил информационных партнеров фестиваля, позволив себе небольшую фамильярность. Кудрявцева тут же подколола певца. Затем Лазарев потянулся к Кудрявцевой, чтобы вынуть у нее из волос заколку в виде большого желтого цветка, который, на его взгляд, не подходил образу артистки. При этом он вырвал небольшой клок волос из ее головы.