Рафик Загрутдинов заявил о старте армирования плиты эстакады над Боровским шоссе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Специалисты приступили к армированию плиты дорожного полотна эстакады над Боровским шоссе в столице. Об этом рассказал глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 2 февраля.

Он отметил, что строители проводят работы на трех секциях пролетных строений развязки.

— Через месяц строители планируют приступить к бетонированию плиты дорожного полотна, — заявил руководитель ведомства.

Загрутдинов добавил, что в настоящий момент специалисты занимаются перекладкой инженерных коммуникаций. После запланированы бетонирование последней опоры магистрали и монтаж металлических конструкций завершающей секции пролетного строения.

31 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичное правительство приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. Неравнодушные москвичи смогут выбрать подходящее для трассы название в ходе голосования на портале «Активный гражданин». По его словам, рабочее название магистрали — Московский скоростной диаметр.