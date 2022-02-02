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Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ арестовали в Италии

Георгий Соланович

Происшествия
Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ арестовали в Италии
Фото: Moscow-live

Бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко арестовали в Италии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

— В Италии в январе задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями, — уточняется в сообщении.

Российские правоохранительные органы уже проинформированы о задержании и готовят запрос для экстрадиции, передает ТАСС.

Напомним, что экс-гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыл наличие у предприятия существенных обязательств. При этом отмечается, что большие объемы денежных средств выводились за рубеж.

В связи с выявленными нарушениями сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Лисовиченко находится в розыске с 2019 года.

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