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Иммунолог Болибок рассказал, может ли красное вино защитить от COVID-19

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Болибок рассказал, может ли красное вино защитить от COVID-19
Фото: pexels.com

Красное вино вряд ли препятствует заражению коронавирусом, однако содержит вещества, которые могут теоретически смягчать его последствия. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Данный напиток содержит антиоксиданты и вещества, которые защищают от паразитов — в частности — ресвератрол. Также он способствует сохранению целостности сосудов, внутренней оболочки и препятствует избыточному тромбообразованию, — отметил эксперт.

Однако само заражение употребление вина, тем более чрезмерное, не предотвращает, судя по тому, что в странах, где его производят и пьют — Италия, Франция, Греция, была высокая смертность и заболеваемость до начала вакцинации, заявил иммунолог.

Китайские ученые из Шеньчженя, проанализировав данные тысяч британских пациентов в возрасте 69 лет в среднем, на днях сделали вывод, что среди пьющих больше полулитра вина (два бокала по 200-250 мл) в день, заразившихся COVID-19 меньше, чем среди непьющих.

Владимир Болибок предположил, что в выборку специалистов попала информация о людях, представляющих определенную социальную группу обеспеченных и образованных людей, следящих за своим здоровьем. Выходит, что данные просто не имеют достаточной релевантности для адекватных выводов. Ведь люди, страдающие алкоголизмом или регулярно употребляющие алкоголь, в общей массе пьют пиво и виски, предполагает медик. А вот эти напитки, говорится в том же исследовании, как раз способствуют заражению коронавирусом.

К тому же, если брать эпидемиологическую выборку, она с высокой долей вероятности содержит много погрешностей, заключил эксперт.

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