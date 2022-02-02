Синоптики рассказали, какая погода будет в российских регионах в феврале

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики сообщили, что февраль 2022 года будет не таким морозным, как последний зимний месяц в прошлом году.

Температура в этом месяце обещает быть выше климатической нормы, и это будет практически во всех регионах РФ. Наиболее теплым месяц может быть в Поволжье, Красноярском крае, Западной Сибири, в Якутии и на Урале. Сильные морозы возможны на территории Чукотки.

При этом синоптики отмечают, что ряд российских регионов столкнется с аномальными осадками. В этот список входят западная часть Европейской России, Брянская и Тверская области. Большое количество осадков может выпасть на юге Западной Сибири, а также в Томской, Омской, Новосибирской и Амурской областях.

В Москве и в Московской области ожидается стабильная температура, с небольшим морозом. Серьезного похолодания не ожидается, передает издание argumenti.ru.

До этого главный метеоролог Петербурга рассказал об осадках в феврале. Александр Колесов сообщил, что осадки в городе не прекратятся, их выпадет до 140 процентов от нормы. Морозы будут несильными, до минус семи–девяти градусов.