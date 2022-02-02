Звезда сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид скончался в возрасте 90 лет

Фото: Instagram / @isaacbardavidoficial

Бразильский актер, особенно известный по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура», Исаак Бардавид умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил портал g1.

Артист скончался в одной из бразильских клиник в возрасте 90 лет из-за проблем с легкими. Как рассказал его внук Жоао, Бардавид страдал от хронического респираторного заболевания. Он с трудом дышал, а скорость оксигенации в организме была крайне низкой, передает портал.

За плечами актера десятки ролей в кино и сериалах. Также он был популярен как актер дубляжа. Его голосом на португальском говорили Росомаха, Фредди Крюгер, Тигра из «Винни Пуха» и многие другие популярные персонажи.

Также Бордавид вел литературную деятельность. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, он планировал выпустить в феврале вторую свою книгу.