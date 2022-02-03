Астролог назвала шесть женских имен, обладательницы которых склонны к изменам

Фото: Исчезнувшая, 2014

Таролог и парапсихолог Галина Янко назвала «Вечерней Москве» шесть женских имен, обладательницы которых склонны к изменам.

Жанна

На первый взгляд, обладательница этого имени кажется застенчивой и несамостоятельной. Мужчина, который находится рядом с ней, стремится опекать ее, окружая вниманием.

Жанны, как правило, отдают предпочтения достойным и надежным мужчинам. Однако такие женщины легко переключаются на нового кавалера.

Ангелина

Женщины, которые носят это имя, отличаются добротой и открытым характером. При этом, если партнер не соответствует ее идеалу, она расстается с ним без сожаления. Для измены Ангелине веских причин не нужно — достаточно взаимной симпатии с новым ухажером.

Ксения

Внешне Ксения кажется уверенной в себе, однако она часто не может справиться с комплексами. Именно они подталкивают таких женщин к изменам с целью самоутверждения.

Анастасия

Она привыкла делать то, что задумала, невзирая на препятствия. Анастасия считает, что ее физические потребности всегда должны удовлетворяться наилучшим образом. Не стоит удивляться, если она решит нарушить клятву верности.

Татьяна

Татьяны ценят стабильность и никогда не планируют измену заранее. Это может случиться, только если партнер причинит ей боль или заставит сомневаться в его верности.

Дарья

Обладая волей и страстным характером, Дарьи ценят свободу и не боятся проявлять индивидуальность. Они часто стремятся доминировать, однако пылкая страсть, которая пробудилась в Дарье к супругу, может быстро угаснуть. В этом случае она переключится на нового партнера.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как считает она, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.