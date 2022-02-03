Москвичам рассказали истории выпускников центра занятости «Профессионал»

Фото: Пресс-служба Департамента социальной защиты

Решиться начать работать на себя бывает нелегко, однако москвичи могут рассчитывать на поддержку города. В Москве начинающим предпринимателям помогают открыть свое дело, оформить самозанятость, освоить основы предпринимательства. Пройти бесплатное обучение и получить недостающие знания жители столицы могут в учебном центре «Профессионал».

Выпускнице центра Екатерине Ивановой начать собственное дело помогли новые знания по продвижению проекта. Целеустремленная девушка всегда уделяла большое внимание саморазвитию и добилась хороших успехов в карьере. В какой-то момент Екатерина решила заняться своим здоровьем и похудеть. Она начала изучать диетологию, читать специализированную литературу и даже защитила диплом по нутрициологии. Достаточно быстро девушка привела себя в идеальную форму.

К Екатерине стали обращаться за советом многие друзья и знакомые. Она начала проводить консультации и разрабатывать меню параллельно с основной работой. Находить правильный подход к людям помогло первое образование: психологическое. Клиентов становилось все больше, тогда Екатерина решила, что хочет посвящать все свое время помощи людям и новой профессии. Она уволилась с работы и начала развиваться в диетологии.

Единственное, чего не хватало Екатерине, — это знаний по продвижению собственного проекта и своего бренда в интернете. Москвичка обратилась в центр занятости населения и подала заявку на обучение в «Профессионале» на курс по организации профессиональной деятельности в Сети.

— Сейчас без продвижения в интернете — никуда. Чтобы получить необходимую базу, я выбрала соответствующие курсы. Обучение помогло мне не только освоить практические навыки для продвижения моего проекта, но и преодолеть психологический барьер, который не давал мне расти и развиваться в любимом деле, — поделилась девушка.

Сейчас Екатерина успешно ведет свое дело. Она оформила самозанятость и с каждым днем привлекает новых клиентов.

Еще одна выпускница «Профессионала» — 47-летняя Евгения Чумакова. После увольнения она прошла курс по предпринимательской деятельности и теперь работает преподавателем йоги.

— Творческим и целеустремленным людям, которые верят в свою мечту и готовы воплотить ее в жизнь, всегда сопутствует удача. Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Такой дверью к новому делу стало для меня обучение в центре «Профессионал», — рассказала Евгения.

Москвичка много лет увлекалась йогой, прошла профессиональное обучение на преподавателя. Оставшись без работы, она задумалась, чем ей хотелось бы заниматься. Решение пришло само собой. Она хотела работать на себя, развиваться в йоге и духовных практиках.

Чтобы составить бизнес-план и прописать возможные сценарии развития собственного дела, Евгения обратилась в центр занятости населения. Ей предложили пройти курс по предпринимательству в учебном центре «Профессионал».

Изучив основы и оформив самозанятость, Евгения начала работать на себя. Сейчас она ведет очные и онлайн-занятия по йоге для детей и взрослых. Клиентов находит через профильные сайты для самозанятых и социальные сети.

Уйти из найма и заняться фрилансом решила и 39-летняя Елена Бодрова. Елена — опытный архитектор, долгое время она работала по своей специальности. Но когда встал вопрос трудоустройства, Елена решила не терять время, а обратиться в центр занятости. Карьерный консультант рассказал о возможности бесплатно повысить квалификацию. Елена решила, что новые навыки ей не помешают, и выбрала онлайн-курс по архитектурному проектированию в Revit в «Профессионале».

— Навык проектирования в программе Revit очень востребован у работодателей моей сферы, а также открывает новые возможности для работы на себя. Записываясь на курс, я уже понимала, что после обучения буду оформлять самозанятость и искать проектную работу. Считаю, что, имея возможность работать на себя, тратить время на дорогу и быть привязанной к офису — абсолютно невыгодно и неэффективно, — поделилась Елена.

Сейчас Елена работает из дома, берет по несколько проектов в месяц. В поиске клиентов ей помогают коллеги из родного города и связи в архитектурном сообществе. Работая в удобном для себя темпе, Елена успевает совершенствовать свои профессиональные знания.

Помощь рядом

В учебном центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также в центре помогают выпускникам найти новую работу. Если вы хотите попасть на курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.