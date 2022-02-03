Уролог назвал два фактора риска возникновения рака мочевого пузыря

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Уролог, кандидат медицинских наук Денис Мазуренко рассказал, что рак мочевого пузыря может возникнуть у человека любого возраста.

Специалист озвучил факторы риска возникновения данного вида онкологии.

— Есть два фактора риска: работа с анилиновыми красителями и табакокурение. Причем, если в случае с риском рака легких отказ от курения понижает его, то в случае с мочевым пузырем несколько лет регулярного потребления табака запускают генетический механизм, от которого нельзя избавиться, — пояснил врач в комментарии ФАН.

Уролог отметил, что, если заболевание диагностировано на ранних стадиях, то можно произвести лечение без удаления органа.

По его словам, представители сильного пола страдают от онкологии мочевого пузыря в три–пять раз чаще, нежели женщины. Заподозрить появление данного типа онкологии можно, если выросло число эритроцитов в моче. В этом случае стоит пройти дополнительное обследование: УЗИ брюшной полости и КТ.

До этого Денис Мазуренко объяснил, в каком возрасте следует начать проверяться на рак предстательной железы.