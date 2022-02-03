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Надежда Крыгина раскрыла подробности вражды с Людмилой Зыкиной

Георгий Соланович

Общество
Надежда Крыгина раскрыла подробности вражды с Людмилой Зыкиной
Фото: www.instagram.com/lydmila_zykina_1929

Российская певица Надежда Крыгина раскрыла причины конфликта с коллегой Людмилой Зыкиной. Исполнительница поучаствовала в телепрограмме «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам Крыгиной, виновата она сама. Певица захотела сделать концерт в зале Чайковского в честь годовщины ее мужа — баяниста Виктора Гридина. Крыгина также пожелала, чтобы в первом отделении выступила Зыкина. После исполнительница призналась, что такую идею ее коллега сразу же отвергла.

— Она пришла в наш музыкальный коллектив и сказала: «Крыгина делает концерт. Чтобы ни одного человека я на этом концерте не видела». Ни один человек из коллектива не пришел. Она еще и на поминках обиделась на меня. Я сказала, что Гридин меня очень любил, — откровенничала Крыгина в эфире «Судьбы человека» на «России 1».

Надежда Крыгина вышла замуж и два года прожила с бывшим мужем Зыкиной баянистом Виктором Гридиным. Детей у пары так и не появилось, вскоре Гридин погиб.

До этого племянница Людмилы Зыкиной рассказала о ненависти к помощнице артистки.

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