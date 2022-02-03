Полицейские в Москве изъяли около 3 тысяч немаркированных пачек сигарет

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Сотрудники полиции изъяли около трех тысяч немаркированных пачек сигарет из торговых павильонов Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал МВД МЕДИА.

Занимались незаконным оборотом мужчины 49 и 42 лет. Общая стоимость конфискованного товара составила около 300 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Мужчины подписали документ о невыезде и надлежащем поведении. Расследование на данный момент продолжается, уточнили в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что сотрудники ДПС задержали водителя с более чем килограммом наркотиков. В бардачке у 24-летнего жителя Пензенской области обнаружили сверток с неким веществом общей массой более килограмма. Химический анализ показал, что это был мефедрон.

До этого сообщалось о задержании в подмосковной Балашихе 20-летнего местного жителя. Во время досмотра в кармане куртки молодого человека нашли сверток с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это мефедрон весом около одного килограмма.